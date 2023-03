Vida Urbana Defensoria e Conselho Penitenciário se opõem ao fechamento do presídio masculino de Formoso Governo quer transferir para Cariri os presos do local e transformá-lo em unidade feminina; Defensoria entrou com ação para impedir medida que conselho vê como retrocesso

Após o Governo do Tocantins pedir à Justiça a transferência dos presos custodiados na Unidade Penal de Formoso do Araguaia para a Cadeia Pública de Cariri, a Defensoria Pública entrou com uma Ação Civil Pública contra a medida. No primeiro momento, a Justiça rejeitou o pedido do órgão, e avalizou a medida estatal. O Conselho Penitenciário do Tocantins se posiciona contra o...