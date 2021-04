Vida Urbana Defensor processa prefeitura de Palmas e pede tendas, água e cadeiras nas filas do auxílio Marlon Costa da Luz Amorim pede o pagamento de R$ 300 mil por danos coletivos em caso de omissão do município e fixa em 15% desse valor os honorários advocatícios

Ação protocolada coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública Marlon Costa da Luz Amorim quer uma decisão liminar para obrigar a Prefeitura de Palmas a fornecer tendas, banheiros químicos, água, álcool em gel, máscaras e cadeiras nas portas de bancos e lotéricas da capital onde há pagamento do auxílio emergencial. Em outros estados há inúmer...