Vida Urbana Dedo do meio de Queiroga foi absurdo e não há mais confiança no ministro, dizem secretários Ministro da saúde perde credibilidade entre especialistas, sociedades médicas, governadores e secretários estaduais da saúde

Os secretários estaduais de Saúde têm visto com indignação as atitudes mais recentes de Marcelo Queiroga e afirmam não ter mais confiança no ministro à frente da pasta. Nos últimos dias, o titular da Saúde emendou uma série de episódios de repercussão negativa. Na última semana, após pressão de Jair Bolsonaro e seus apoiadores mais radicais, publicou nota técnic...