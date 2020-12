Vida Urbana Decretos criam Sistema de Inteligência de Segurança Pública do TO e institui o Sistema de Metas Documentos foram assinados nesta quarta-feira, 9, pelo governador Mauro Carlesse (DEM)

Na tarde desta quarta-feira, 9, o governador Mauro Carlesse (DEM), assinou dois decretos voltados para a área de segurança pública do Estado. Ficou instituído, por meio do Decreto nº 6.197, o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Tocantins (SISP/TO). Pelo Decreto nº 6.198, o governador instituiu o Sistema Integrado de Metas, composto por ações integradas n...