Vida Urbana Decreto que normatiza Vale-Gás é publicado; pagamentos serão feitos por códigos de recarga Programa consiste no fornecimento de recarga de botijão de gás de cozinha em três etapas e vai beneficiar mais famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade que foram impactadas com a pandemia do coronavírus

As famílias com direito a receberem o benefício do Vale-Gás devem acessar, por meio de sistema virtual, um sistema desenvolvido pela Agência de Tecnologia da Informação do Tocantins (ATI) e operacionalizado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). O pagamento do benefício será feito por meio de códigos de validação de recarga enviados p...