Vida Urbana Decreto que autoriza o funcionamento do curso de Medicina da Unirg em Paraíso é publicado Graduação oferece 60 vagas semestrais; Estado quer realizar vestibular ainda no primeiro semestre deste ano

O curso de graduação em Medicina no campus da Universidade Regional de Gurupi (Unirg) em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas, está autorizado a funcionar. A medida foi publicada nesta quinta-feira, 4, no Diário Oficial do Estado (DOE), através de decreto. O documento destaca que fica autorizado, pelo período de três anos, o funcionamento do cur...