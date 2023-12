Vida Urbana Decreto libera cerca de R$ 20 milhões em passivos de progressões de professores estaduais De acordo com o Governo do Tocantins, o valor será distribuído para cerca de 3 mil professores da rede estadual de educação

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o decreto n⁰ 6.712/2023 que autoriza a concessão de progressões funcionais a servidores públicos pertencentes ao quadro de Profissionais da Educação Básica Pública da rede estadual. Segundo o governo, a quitação do passivo retroativo das progressões aos servidores aptos se dará na folha de pagamento do mês de dezembro de 2023...