Vida Urbana Decreto Estadual para implantação do Câmpus da UnirG em Paraíso do Tocantins é assinado Documento permite funcionamento de unidade que deve se tornar um polo de Saúde e oferecer o curso de Medicina, com expectativa de vestibular já para março

Com previsão para vestibular de Medicina já em março, a implantação de um Câmpus da Universidade de Gurupi (UnirG) em Paraíso do Tocantins, com um polo de Saúde, está autorizada a partir da assinatura do Decreto nº 6.209, pelo governador Mauro Carlesse. Assinado nesta quarta-feira, 27, o decreto credencia por três anos o câmpus na cidade. A unidade já passou e teve v...