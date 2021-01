Vida Urbana Decreto estabelece funcionamento do comércio entre 6 e 23 horas em Palmas A medida foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, 29

A Prefeitura de Palmas publicou nesta sexta-feira, 29, no Diário Oficial do Município, o Decreto nº 1.986, que estabelece entre 6 e 23 horas o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais. Este decreto, conforme o Executivo, altera outro, publicado no dia 22 de janeiro, de nº 1.982, no caput do Art. 1º, que ficou com a segu...