Decreto do governo do AM suspende Enem no estado por causa da pandemia Ato ocorre após governo Bolsonaro recorrer de decisão da Justiça que vetou realização do exame

Após o governo Jair Bolsonaro insistir com a realização do Enem no Amazonas, o governo do estado publicou um decreto na noite desta quinta-feira (14) que suspende a realização do exame por causa da situação de calamidade que o estado vive em decorrência do avanço na pandemia de coronavírus. Uma decisão da Justiça federal havia suspendido a realização do exame no est...