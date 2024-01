Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil indiciou um homem identificado pelas iniciais E.S.B., de 23 anos, suspeito de furtar fios de LED da decoração de Natal da Avenida Via Lago, em Araguaína, no dia 30 de dezembro de 2023. As investigações foram concluídas na quinta-feira, 11.

A polícia aponta que, por volta da 1h da madrugada, o suspeito furtou cerca de seis metros de fios de LED da decoração de iluminação de Natal da Via Lago. A Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar e, ao chegar ao local, conseguiu localizar o suspeito na Avenida Filadélfia, ainda na posse dos fios.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao ser questionado pelos policiais, o suspeito afirmou ter cometido o crime para adquirir entorpecentes, pois era usuário de drogas. Os militares encaminharam o suspeito para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde ele foi autuado em flagrante.

A SSP ressalta que E.S.B. foi indiciado pelo crime de furto simples majorado pelo repouso noturno. "O indiciado respondeu ao inquérito policial preso, estando custodiado na Unidade Penal Regional de Araguaína, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva", finaliza a pasta.