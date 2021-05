Vida Urbana Declarações da gestão Bolsonaro contra a China afetam liberação de insumos de vacinas, diz Butantan Em um novo ataque à China, o presidente sugeriu na quarta (5) que o país asiático teria se beneficiado economicamente da pandemia

A direção do Instituto Butantan afirmou nesta quinta-feira (6) que as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com críticas à China afetam a liberação de insumos pelas autoridades daquele país. O governador João Doria (PSDB), em evento para liberação de lote de cerca de 1 milhão de doses da Coronavac, também disse que as afirmações geraram mal-estar na dip...