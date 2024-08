Vida Urbana Decisão judicial determina que cinema de Araguaína disponibilize filmes legendados diariamente Juiz da 1ª Vara Cível de Araguaína atendeu pedido da Defensoria Pública em ação que tem o objetivo de garantir o direito à cultura para pessoas com deficiência auditiva

Uma empresa de cinema de Araguaína, no norte do estado, terá que exibir diariamente pelo menos um filme com legenda. A determinação é da Justiça, após ação civil da Defensoria Pública, que visa garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva. De acordo com o Tribunal de Justiça (TJTO), o pedido de exibição de filmes com legenda foi protocolado em 202...