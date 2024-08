Vida Urbana Decisão do STJ diz que governador do Tocantins sabia de esquema de desvio com cestas básicas Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta a possível participação de Wanderlei Barbosa e de outros investigados a operação Fames-19. Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereço dos alvos

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) tinha conhecimento e deu andamento nas irregularidades envolvendo a compra de cestas básicas após assumir o governo do Tocantins, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autorizou operação da Polícia Federal. Isso porque, 'politicamente', ele seria o 'responsável' pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento S...