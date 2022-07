Vida Urbana Decisão do STF de adiar despejo beneficia permanência de famílias em ocupação do MST em Crixás A decisão suspendeu as ordens de despejos e desocupações, em razão da Covid-19

As 53 famílias em ocupação do Movimento Sem Terra (MST) em Crixás do Tocantins tinham até o dia 30 de junho para permanecer nos acampamentos, conforme divulgado pelo JTo, mas ganharam um tempo a mais após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. A decisão adia as reintegrações de posse e desocupação de imóveis do país até o dia 31 d...