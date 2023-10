Uma decisão da Justiça obriga o Estado a regularizar as escalas de profissionais para atendimento dos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulta, neonatal e pediátrica existentes no Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hospital e Maternidade Dona Regina.

A decisão é de sábado, 30, em pedido da promotora Isabelle Rocha Valença Figueiredo. A ação apontava apenas técnicos de enfermagem, sem a presença de um médico na UTI pediátrica e apenas três técnicos na UTI adulta do HGP.

“A situação é grave, uma vez que o serviço de urgência e emergência, sobretudo as UTIs, requerem obrigatoriamente presença Médica, além de colocar em risco a vida das pessoas que necessitarem de atendimento urgente”, cita o documento.

A decisão da juíza Ana Paula Brandão Brasil manda intimar o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto Júnior, para que ele tome providências urgentes para a recomposição de equipe médica e demais profissionais nas UTIs nas duas unidades, no prazo de quatro horas após a citação.

Em caso de descumprimento o secretário poderá responder criminalmente, no que for pertinente à sua conduta e responsabilidade, inclusive, de ser levado à delegacia por desobediência à ordem judicial.

O que diz a SES

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que não houve falta de assistência aos pacientes internos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital Geral de Palmas (HGP) e no Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), bem como nas demais unidades geridas pelo Executivo Estadual.

O órgão destacou que segue acompanhando a assistência aos pacientes, as quais encontram-se regulares, como garantia da preservação da qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), foco principal da atual gestão.