Vida Urbana Das 41 mil vacinas previstas, Tocantins receberá 30 mil novas doses da AstraZeneca nesta sexta-feira Esses imunizantes tem destinação para as população entre 55 e 59 anos, conforme a pauta do Ministério da Saúde; outras 11 mil que deverão ser enviadas são da Pfizer

Das mais de 41 mil doses do imunizante contra a Covid-19 que serão disponibilizadas para o Tocantins nos próximos dias, na madrugada desta sexta-feira, 16, 30 mil serão enviadas para o Estado. As doses são da AstraZeneca/Fiocruz e destinadas para pessoas com idade entre 55 e 59 anos. “Assim que as doses chegarem ao Tocantins faremos a conferência das doses ...