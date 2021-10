Vida Urbana Das 139 cidades do TO apenas oito aplicaram as duas doses da vacina em mais da metade da população Nenhum munícipio do Estado imunizou 100% dos habitantes; Boletim Epidemiológico desta quarta-feira aponta mais cinco óbitos causados por complicações da doença

Somente os municípios de Chapada de Areia, Cariri do Tocantins, Santa Tereza do Tocantins, Crixás do Tocantins, Nazaré, Taipas do Tocantins, Novo Alegre e Araguacú vacinaram mais da metade de sua população contra a Covid-19 com duas doses ou dose única, completando o esquema vacinal contra a doença. Os dados, extraídos do portal Integra Saúde nesta quinta-feira, 14, a...