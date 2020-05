As informações são do G1 Tocantins

As prefeituras de quatro municípios adotaram novas medidas para enfrentamento da Covid-19 anunciadas nesta semana. No Norte do Estado, a gestão de Darcinópolis vai decretar lockdown após a cidade assumir liderança na incidência dos infectados, já a administração de Augustinópolis estabeleceu quatro fases que devem ser cumpridas para a retomada completa de atividades.

Já no Sul do Tocantins, Gurupi liberou por 15 dias o funcionamento de academias de ginástica e de escolinhas de futebol. E na região central, próxima a Capital, Lajeado orienta moradores por meio de barreiras sanitárias.

Darcinópolis

A Prefeitura de Darcinópolis informou que vai decretar o bloqueio total na cidade a partir desta quarta-feira, 27, e a medida inclui as mesmas restrições impostas pelo Estado da última semana, e também implementou a lei seca, ficando proibida a comercialização de bebidas alcoólicas.

O lockdown municipal terá duração de sete dias e, neste período, devem ficar proibidas as atividades não essenciais. Os moradores precisarão apresentar justificativas para sair de casa, sendo permitida a saída apenas para trabalho em serviços essenciais, idas a farmácias ou supermercados e consultas a médicos.

Augustinópolis

A Prefeitura de Augustinópolis publicou um novo decreto nesta segunda-feira, 25, e estabeleceu quatro fases até a retomada total das atividades da cidade, sendo que a primeira já começou e prevê o distanciamento social controlado, bem como o funcionamento apenas das atividades essenciais. A última está prevista para o 1º de julho com abertura total do comércio.

Para a segunda fase, para o dia 5 de junho, será instituído o distanciamento social seletivo e será mantido o funcionamento das atividades, podendo ser alterada conforme critérios sanitários, de saúde e econômicos. Saiba mais no site da gestão aqui.

Na terceira fase, a partir do dia 22 de junho, a abertura comercial será seletiva, assim são permitidas todas as atividades com exceção de casas de show, bares, boates, eventos com mais de 10 pessoas, cinemas, teatros, balneários e clubes recreativos, podendo ainda, serem alteradas conforme critérios sanitários, de saúde e econômicos.

Por fim, a última fase, terá a abertura comercial ampliada com prevenção contínua haverá reabertura total com as regras de proteção à saúde coletiva, enquanto houver circulação do vírus sem medida de proteção efetiva.

Gurupi

Em Gurupi, a Prefeitura Municipal liberou, por 15 dias, o funcionamento de academias de ginástica, escolinhas de futebol e da Feira do Produtor do setor Nova Fronteira. A nova medida está publicada em um decreto nesta segunda-feira, 25.

As academias vão poder funcionar das 5 às 8 horas e das 13h30 às 23 horas diariamente. O atendimento será feito por meio de agendamento, com distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, além da higienização dos aparelhos a cada ciclo de alunos. Entretanto, as aulas para idosos, crianças e pessoas do grupo de risco estão proibidas.

Para as escolinhas de futebol, o retorno de treinamentos táticos, aulas com fundamentos básicos do futebol volta, mas fica proibida a realização de jogos coletivos. As aulas devem durar no máximo 40 minutos. Já a feira do produtor, às sextas-feiras, deve proibir degustação ou consumo de produtos, além de delimitar o fluxo o fluxo de pessoas e obedecer aos protocolos de higiene e segurança.

Lajeado

Já Lajeado fechou três vias que dão acesso à cidade e montou barreiras sanitárias em dois locais para orientar as pessoas que entram e saem do município. Essa medida ocorreu devido ao primeiro caso confirmado de Covid-19.