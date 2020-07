Os técnicos ou auxiliares de enfermagem são os profissionais da saúde mais infectados pela Covid-19 no Tocantins. Ao todo, 323 do total de 817 profissionais. A segunda categoria mais afetada é de enfermeiro com 155 diagnósticos (19%) do total. Os médicos aparecem em seguida com 96 registros, ou 12% do total.

Segundo dados obtidos pelo JTo no Sistema Sivep-Gripe, do OpenDataSUS, mantido pelo SUS (Sistema Único de Saúde), os técnicos ou auxiliares de enfermagem respondem por 40% dos 817 exames concluídos e com resultado positivo registrados no sistema até o dia 6 de julho.

Os dados representam a quantidade total de pacientes que informaram a atuação como profissional de saúde e teve anotada em sua ficha a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

O SUS mostra que a Covid-19 infectou mais mulheres (592) do que homens (225). Entre as mulheres há 45 com comorbidades e duas gestantes com alto risco: uma agente comunitária de saúde, 42 anos, moradora do bairro Novo Axixá, em Axixá, no Bico do Papagaio, e uma médica em Palmas, 30 anos, moradora da 204 sul.

Entre os homens, há 25 com alguma comorbidade. Entre elas, doenças cardíacas crônicas, respiratórias crônicas, diabetes, doenças respiratórias crônicas, doenças renais doenças cromossômicas ou estado de fragilidade imunológica e imunossupressão.

Por município, Araguaína, epicentro da doença, lidera com 394 casos confirmados, quase a metade, entre os profissionais de saúde (48,2%). Palmas tem 140 (17,1%) e Porto Nacional 27 ou (3,3%).

Rede Pública

Os dados do SUS não separam os profissionais por tipo de rede em que atuam, o que impossibilita apontar se ele atua na rede pública ou privada ou se está na linha de frente em alas específicas para Covid-19. O Relatório Situacional de Enfrentamento à Covid-10, publicado pela Secretaria de Saúde (SES) no dia 2 de julho, mostra que foram detectados 489 casos confirmados de trabalhadores de estabelecimentos de saúde sob gestão da SES, ou seja, da rede pública. Entre os 11.736 casos confirmados totais até áquela data, a SES calcula em 4,16% os trabalhadores em relação ao total de pacientes. A SES, porém, não separa por categoria profissional.

O Sindicato dos Médicos no Tocantins (SIMED) chegou a entrar com uma ação na Justiça para obrigar o Estado a testar todos os profissionais da rede pública de saúde, após ter um pedido administrativo ignorado pelo governo estadual, mas o Judiciário negou o pedido.

Bônus

O governo chegou a editar Medida Provisória para pagar um bônus para profissionais que atuam no combate à Covid-19, mas apenas para os profissionais que atuam em alas exclusivas de Covid-19 nos hospitais. O JTo pediu por duas vezes o quantitativo de profissionais beneficiados pela medida, por hospitais, mas a SES negou a informação.

Notificações

O SUS mostra que já houve 5.043 notificações de suspeitos de Covid-19 entre os profissionais de saúde. São 2.847 exames negativos e 817 positivos. Todos os exames positivos foram feitos em profissionais que apresentam pelo menos um sintoma.

Há ainda 1.378 que estão registrados como testados, mas sem o resultado. Destes, 623 tiveram o material coletado, mas aparecem sem conclusão. Nesse grupo, estão 233 técnicos em enfermagem, 122 enfermeiros e 109 médicos que ainda não sabem se estão com a doença.