Dados apontam crescimento populacional do pato-mergulhão no Tocantins Segundo especialistas, o estado possui a maior população atual da espécie em áreas de conservação

Monitoramento da população do pato-mergulhão no Jalapão, desenvolvido com a participação do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), aponta o nascimento de mais 8 filhotes, no início deste mês. O relatório foi apresentado nesta sexta-feira (16). As expedições foram iniciadas no mês de maio e os trabalhos de campo continuam em andamento. Um artigo...