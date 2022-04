Vida Urbana Cyberbullying aumentou no período de pandemia, diz técnica de orientação educacional da Seduc Pasta da educação fala sobre ações voltadas à conscientização da comunidade escolar

Com o aumento do uso de redes sociais por crianças e adolescente, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc) indica um crescimento nos casos de cyberbullying, em que alunos se agridem através de vídeos, mensagens, falas e prints para intimidar e envergonhar os colegas. A situação é uma afirmação da técnica de orientação educac...