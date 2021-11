Vida Urbana Custodiados das unidades penais do Tocantins voltam a receber visitas sociais presenciais Agendamento pode ser realizado a partir desta quarta-feira, 3, e visitas começaram em 12 de novembro com uma série de protocolos para o retorno gradual

A partir de 12 de novembro, às pessoas privadas de liberdade poderão voltar a receber visitas presenciais de familiares nas cadeias do Tocantins. As visitas sociais retornam de forma gradual com base no plano elaborado pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju). Entre as regras de visitação está a comprovação da imunização completa contra a Covid-19. Para a real...