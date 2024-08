Vida Urbana Cursos de idiomas e informática são oferecidos de graça em Palmas; veja como se inscrever As aulas acontecem no prédio da Fecomércio (101 Norte) e têm previsão de início para a segunda semana do mês de agosto

O Senac Idiomas abriu recentemente, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), as inscrições para cursos de Inglês, Espanhol, ChatGPT e Informática. As aulas acontecem no prédio da Fecomércio (101 Norte) e têm previsão de início para a segunda semana do mês de agosto. Os cursos são direcionados ao público infanto juvenil e as inscrições podem ser feitas presen...