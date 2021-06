Vida Urbana Curso de especialização em Documentação Audiovisual com 20 vagas inscreve até o domingo Aulas devem ser realizadas em modelo semipresencial ou híbrido a partir do final de julho

Terminam no próximo domingo, 13, as inscrições para o curso de Especialização em Documentação Audiovisual da Universidade Federal do Tocantins (UFT). São 20 vagas ofertadas e as aulas serão em modelo semipresencial ou híbrido, a partir das orientações das autoridades governamentais e institucionais. O curso tem previsão de inicio para o dia 31 de julho. Conforme o ...