Começará a partir das 14 horas, com a aula magna ministrada pelo jornalista e articulista do JTo Carlos Alberto Di Franco, o curso de pós-graduação para servidores e jornalistas lançado pelo Centro de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) em parceria com a Escola de Magistratura Tocantinense (Esmat).

De acordo com o comunicado do TJTO, Di Franco abordará “Direito à informação versus Direito à privacidade” na aula que será virtual, na plataforma Google Meet a partir das 14 horas.

Por meio da assessoria de imprensa, o diretor geral da Esmat, desembargador Marco Villas Boas, afirma que a ideia do curso é antiga no Judiciário. “Esse curso é embrionário na Escola Superior da Magistratura do Tocantins há alguns anos, realizamos alguns eventos no passado e daí começamos a pensar numa interlocução sobre algo maior com os canais de comunicação, principalmente os jornalistas”.

O diretor de Comunicação do TJTO, jornalista Tião Pinheiro, editor-chefe licenciado do JTo ressalta o orgulho “em poder contribuir para a formação científica dos nossos colegas profissionais tocantinenses” por acreditar que essa formação acadêmica em temas jurídicos e avanços tecnológicos vão proporcionar também “melhor entendimento do universo do Judiciário.”

O curso tem carga horária de 375 horas para os 50 alunos selecionados por carta convite do mercado jornalístico, Procuradoria-Geral do Estado; Ministério Público Estadual; Tribunal de Contas do Estado; Defensoria Pública; Tribunal Regional Eleitoral; Justiça Federal; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO); Unitins; UFT; Governo do Estado e Prefeitura de Palmas.

Do Jornal do Tocantins estão inscritos a coordenadora Patrícia Lauris e o repórter fotográfico Djavan Barbosa.