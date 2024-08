Vida Urbana Criminosos atiraram no peito de mulher e executaram homem com tiro na cabeça, diz testemunha Dois homens são suspeitos de invadir a casa e fazer vários disparos contra vítimas que não foram identificadas. Crime aconteceu na região norte de Palmas

Uma testemunha disse à Polícia Militar que viu o momento em que um homem foi assassinado com um tiro na cabeça, na região norte de Palmas. Uma mulher, de 50 anos, também foi baleada e está recebendo atendimento médico. O local do crime fica em uma área verde da quadra 407 Norte. O homem e a mulher foram surpreendidos por dois criminosos na madrugada deste do...