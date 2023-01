Vida Urbana Criminalidade faz 13% mais vítimas no Tocantins. Estelionato e furto registram crescimento de 19% Capital, com alta de 16% em relação a 2021 concentra 1 em cada 3 crimes cometidos no Tocantins durante o ano de 2022

Dados estatísticos da Secretaria da Segurança Pública (SSP) mostram um aumento de 13% no número de vítimas de todos os tipos de crime no Tocantins, entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, em relação aos 365 dias do ano anterior. Neste ano, o total de vítimas registradas pelo órgão chegou a 91.520 pessoas. No ano anterior o total chegou a 80.795 vítima...