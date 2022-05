Vida Urbana Criminalidade cresce 25% em Gurupi nos primeiros quatro meses do ano e “171” lidera alta no estado Furto, ameaças e estelionatos lideram crimes mais cometidos no Estado, que registra média de 218 crimes diários, 13% a mais do que nos 119 primeiros dias do ano passado; especialistas apontam causas

Embora tenha fama de cidade violenta, não é Araguaína, mas a cidade de Gurupi que lidera, proporcionalmente, a alta na criminalidade do Estado nos quatro primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e mostram, na comparação geral dos últimos três primeiros quadrimestres, alta da criminalidade, em núm...