Vida Urbana Crianças do povo Karajá-Xambioá estão há mais de um mês sem aula após governo mudar escola de aldeia Seduc afirma que o espaço era provisório, devido aos alagamentos nas proximidades do prédio escolar, localizado na aldeia ao lado. Indígenas são contra a mudança

Cerca de 24 crianças do 1° ao 9° ano da Aldeia Hawa Tymyra, do povo Karajá-Xambioá, localizada no município de Santa Fé do Araguaia, região norte do estado, estão sem aula há mais de um mês. De acordo com o cacique Roberval Txebuare Karajá, desde 2005 as aulas eram ministradas em um galpão dentro da aldeia, mas neste ano o governo do Estado deixou...