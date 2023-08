Vida Urbana Crianças da zona rural de Luzimangues estão sem ir à escola por falta de transporte escolar Pais relatam que van está quebrada. Prefeitura de Porto Nacional confirma a situação e diz ter notificado empresa responsável pelo transporte da rota 36 e garante ônibus a partir de sexta-feira,11

Com transporte escolar quebrado, cerca de 18 crianças que residem em região de chácaras nas proximidades do Ribeirão Santa Luzia e que estudam na Escola Municipal Eulina Braga, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, estão sem ir à escola há uma semana por falta de transporte escolar, segundo relatado por familiares ao Jornal do Tocantins. Atualmente, dez al...