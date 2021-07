Vida Urbana Criança morre após ser atropelada pelo pai em Campos Lindos Segundo a Policia Civil, a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e um inquérito policial será instaurado para apuração das circunstâncias do incidente

Uma criança de apenas 2 anos, morreu após ser atropelado pelo pai, em Campos Lindos, na região norte do estado. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 23, no momento em que homem tirava o carro da garagem. De acordo com a Polícia Civil, o fato teria acontecido no momento em que o pai da criança saiu de casa e sem perceber acabou atropelando o própri...