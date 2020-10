Vida Urbana Criança morre ao ficar presa às ferragens de carro que capotou na BR-153 Outras quatro pessoas, sendo um bebê, ficaram feridas e foram levadas para o hospital; também na rodovia um homem morreu em um acidente com caminhões

Nicole da Costa Coutinho, de 5 anos, morreu ao ficar presas às ferragens de um veículo que capotou na BR-153, em Presidente Kennedy. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira, 20, a cerca de 30 km da cidade. Conforme o Corpo de Bombeiros, a menina viajava com sua família e morreu no local. Os Bombeiros realizaram o resgate do corpo utilizando equipa...