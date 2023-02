Vida Urbana Criança especial volta para casa chorando no primeiro dia de aula por falta de cuidador no Cmei Prefeitura admite que aulas começaram sem profissionais exigidos em lei e que ainda organiza a contratação

A pequena Fernanda Mendonça, de 6 anos, filha da professora Katielly Cunha, 36 anos, e do servidor público Fernando Mendonça, 40 anos, teve que retornar para casa no primeiro dia de aula porque a prefeitura não contratou cuidador. Segundo o laudo médico mostrado pelo pai, Fernanda possui atraso global do desenvolvimento, baixa visão e audição, albinismo oculocutâneo e espe...