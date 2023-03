Uma criança encontrou um crânio humano em um aterro no setor Bertaville, região sul de Palmas, no início da noite desta quarta-feira, 1º. De acordo com a polícia militar, o aterro foi descarregado por uma caçamba hoje em um construção na Rua Jorge Barroca.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o monte de terra em frente a obra de uma residência. A criança que brincava no local mora em uma casa ao lado e ao perceber o crânio, chamou um familiar que acionou a polícia por volta das 19h.

Viaturas do 6º Batalhão de Polícia Militar atendeu a ocorrência e acompanha os trabalhos da perícia oficial do estado e de agentes da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP - Palmas.

O JTo solicitou mais informações à Secretaria de Segurança Pública e aguarda retorno.