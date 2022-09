Vida Urbana Criança em situação de urgência aguarda cadeira de rodas há cinco meses Menino de 13 anos porta fibrosa cística e encefalopatia crônica e necessita de cadeira adequada para locomoção; SES disse que fará a entrega

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) entrou nesta segunda-feira, 19, com uma ação civil pública, com tutela de urgência, em favor de uma criança de 13 anos, portadora de fibrose cística e encefalopatia crônica, que espera uma cadeira de rodas há cinco meses do governo estadual. Após ter passado por uma cirurgia, o menino utiliza uma sonda e apesar de usar...