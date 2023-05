Redação Jornal do Tocantins

Um criança de 3 anos foi levada ao Hospital Regional de Araguaçu, região sudoeste do estado, após ficar desacordada ao apresentar sinais estupro, em um centro escolar infantil. O caso ocorreu na segunda-feira, por volta das, 17 horas, e o suspeito é o padrasto da criança, um pedreiro de 36 anos.

De acordo com o relato policial, a criança relatou primeiramente aos professores o abuso e apontou o padrasto, o qual chama de pai, como autor. A diretoria acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

No Cmei a mãe da criança, a diretora e a conselheira tutelar estavam em reunião e se preparavam para irem até o hospital levar a criança, que desmaiou e precisava de atendimento médico.

O médico constatou que a menina havia sido vítima de estupro, de acordo com o Boletim de Ocorrência. Em conversa com a equipe, o médico disse que a criança apresentava rompimento do hímen e escorrimento vaginal, sinais típicos de um estupro.

A criança permaneceu o tempo todo desacordada. Ainda conforme a narrativa policial, a mãe da criança não se mostrou surpresa com o fato.

Ao ser informado sobre o local em que a criança se encontrava, o padrasto se dirigiu até o hospital, onde acabou preso.

O pedreiro negou veementemente o abuso e sugeriu que um tio da menina, irmão da mãe, de 13 anos, possa ser o autor. De acordo com o boletim, o suspeito disse que o adolescente passou um dias em sua casa.

Mesmo sem resistência à prisão, o suspeito foi algemado e levado para a delegacia de Alvorada.