Redação Jornal do Tocantins

Uma criança de três anos caiu dentro de uma cisterna de aproximadamente 10 metros, na noite de quinta-feira, 14, no Setor Santa Fé 4, em Taquaralto, região sul de Palmas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao chegar no local a equipe conseguiu contato com a criança a qual estava consciente e verbalizava.

Segundo a corporação, os militares realizaram a descida com o auxílio de escada prolongável. Após avaliação da vítima, a equipe constatou que a criança não apresentava nenhuma fratura e nem ferimento aparente, e fizeram o resgate da vítima.

Ainda de acordo com os bombeiros, após o resgate, a criança foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul.