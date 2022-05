Vida Urbana Criança de nove anos morre atropelada por caçamba que prestava serviço para Ageto, em Goiatins Motorista do ônibus aguardava para pegar outro aluno, quando vítima desceu do transporte escolar para urinar

Isac Ferreira Leite, de 9 anos, morreu na manhã de quarta-feira, 25, após ser atropelado por uma caçamba que prestava serviço para a Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto). O acidente ocorreu no povoado Campos, no município de Goiatins, região nordeste do Estado. A Polícia Militar (PM) divulgou que o motorista do ônibus escolar relatou ter feito uma pa...