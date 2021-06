Vida Urbana Criança de cinco anos é resgatada de cisterna em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira Segundo os bombeiros, o poço tem cerca de um metro de lâmina d’água e a criança ficou sobre pedaços de madeira e segurando numa corda lançada por vizinhos, após cair no local

Arthur Pereira Sena, cinco anos de idade, ficou algumas horas dentro de uma cisterna de aproximadamente 12 metros de profundidade, após cair no poço, na manhã desta terça-feira, 1°. O caso foi registrado no Setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. Conforme o Corpo de Bombeiros, os bombeiros militares foram acionados pela mãe da...