Criança de 7 anos com cardiopatia está há mais de 2 anos à espera de exame em Palmas A criança precisa realizar exame de Ecocardiograma Transtorácica; De acordo com a Semus, o exame não está disponível na saúde pública do município

Uma criança de 7 anos diagnosticada com cardiopatia, aguarda a mais de 2 anos para realização de exame de Ecocardiograma Transtorácica para a identificação de causas do quadro de astenia (caracterizada pela falta de força do organismo), sudorese (transpiração em excesso) e arritmia (condição caracterizada pela falta de ritmo dos batimentos do coração). A menina chegou...