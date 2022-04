Vida Urbana Criança de 3 anos é resgatada após cair em cisterna de 12 metros em Araguaína Criança caiu no local após tampa de proteção romper; bombeiros repassaram orientações para uso de cisternas e fossas

No final de semana, o Corpo de Bombeiros salvou uma criança, de 3 anos, que tinha caído em uma cisterna em Araguaína. Após o caso, a corporação fez um alerta para a população que usa cisterna para a captação de água ou como fossa para dispensa de dejetos com algumas orientações. Conforme o Corpo de Bombeiros, no sábado, 2, por volta das 16 horas, no Bairro...