Uma criança do sexo feminino de apenas dois anos deu entrada no Serviço de Referência no Atendimento de Crianças em Situação de Violência no Tocantins (Savi) do Hospital Geral de Palmas (HGP) vítima de estupro.

As condições da menina, que apresenta sinais de ferimentos e vermelhidão nas genitais levaram o serviço médico a notificar o Conselho Tutelar do Centro da capital.

Segundo o registro policial, a criança estava acompanhada de uma mulher negra, de 55 anos, que não tinha nenhum documento de identificação da criança e ou qualquer documento comprobatório sobre o parentesco ou guarda da menina.

Ao conselho tutelar, a mulher afirmou que estaria com a criança desde o dia 14 deste mês, quando a acolheu a pedido de uma mulher que seria a avó da menina, moradora do Capadócia, um loteamento irregular no sul de Palmas, na região do Taquari.

Ainda conforme o relator da acompanhante da menina, a avó dela teria apenas informado onde a criança poderia ser encontrada, na companhia de terceiros, e bastaria dizer que tinha interesse em sua adoção, mas ela não reconhece quem a entregou ou qualquer familiar da menina.

Segundo a mulher, apenas nesta terça-feira, decidiu procurar atendimento médico para a menina. A equipe médica pediu um exame de conjunção carnal do Instituto Médico Legal (IML) para analisar os sinais de ferimentos nos órgãos íntimos da criança.

O Conselho Tutelar do centro acionou a Polícia Civil para investigar o caso e repassou o acolhimento da criança para o Conselho Tutelar Sul II, região onde criança reside.

A situação será investigada pela Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente de Palmas.