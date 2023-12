Uma criança de 10 anos está em estado grave após ser baleada na noite de segunda-feira, 11, dentro de um salão de beleza, na quadra 405 norte, em Palmas. Suspeito é um adolescente de 14 anos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou ao JTo, que a criança estava na casa do amigo, um adolescente de 14 anos, para juntos irem à igreja. Mas a vítima foi baleada com um tiro na cabeça.

Os policiais militares foram informados que no momento do ocorrido apenas os dois estavam no salão, que após ter efetuado o disparo, o suspeito fugiu com a arma de fogo.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) chegou ao local, encontrou a vítima deitada com a cabeça voltada para o lado esquerdo, dentro do banheiro, desacordada, sem roupas e apresentava grande perda de sangue por ferimento na cabeça provocado pela arma de fogo.

Os bombeiros informaram ainda que observaram a presença de sinais vitais e realizaram o estancamento do sangramento, imobilizaram a criança e a levaram para o Hospital Geral de Palmas (HGP) “onde permaneceu sob cuidados médicos”.

Conforme a SSP, o pai do adolescente foi encaminhado por policiais militares para a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Palmas.

“Na Central, o pai foi autuado e preso por posse irregular de arma de fogo em casa e omissão na cautela da arma, permitindo acesso à menor de 18 anos”. Após os procedimentos, o pai do adolescente foi conduzido para a Unidade Penal de Palmas.

A pasta destacou ainda que o adolescente, inicialmente, não foi localizado no imóvel, mas, a mãe e o advogado da família levaram os policiais militares até a casa de uma tia do adolescente e o apresentaram às autoridades policiais.

“O adolescente foi apreendido e encaminhado para o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) para ser apresentado ao Juizado da Infância e Juventude”.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DECA - Palmas).

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) disse que a criança foi acolhida, na segunda-feira, 11, no HGP, onde segue sob os “cuidados da equipe multiprofissional da Unidade de Terapia Intensiva da unidade (UTI”).

Destacou ainda que com base no artigo 1º da resolução n.º 1.638/2002, do Conselho Federal de Medicina (CFM) “não é autorizada a repassar informações contidas nos prontuários de pacientes, sem a autorização do mesmo, ou familiar responsável”.