Vida Urbana Criança com transtorno do espectro autista aguarda consulta há mais de 230 dias Ministério Público processa município pela pendência no atendimento especializado

A 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína, localizado na região norte do Estado, entrou com Ação Civil Pública, com pedido de Tutela Provisória de Urgência contra o município, para que disponibilize consulta em reabilitação intelectual, aguardada desde desde o dia 9 de novembro de 2022 por uma criança de dois anos, diagnosticada com transtorno do espectro autist...