Vida Urbana Criança cai da garupa de moto e morre em tentativa de ultrapassagem Adolescente de 15 anos conduzia a motocicleta e relatou à Polícia Militar que buzinou diversas vezes com pedido de passagem a outro veículo quando perdeu o controle e caiu junto com a criança de 9 anos

Uma criança de 9 anos de idade morreu em um acidente ocorrido nesta segunda-feira (8) na zona rural entre os municípios de Silvanópolis e Monte do Carmo. Ela estava na garupa de uma motocicleta pilotada por um adolescente de 15 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe se deparou com um caminhão estacionado na via e uma ...