Vida Urbana Criador do aplicativo Monitora Covid-19 morre na Paraíba após contrair coronavírus Sintomas surgiram após visita do analista de sistemas Fábio Guimarães a hospital de campanha

Um dos idealizadores do aplicativo Monitora Covid-19, o analista de sistemas e administrador paraibano Fábio Tadeu Guimarães, 47, morreu no sábado passado (8) contaminado pelo novo coronavírus. Ele passou 26 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de João Pessoa. Os primeiros sintomas da doença apareceram logo após alguma...