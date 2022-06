Vida Urbana Crescimento da violência em escolas públicas e particulares pauta audiência pública em Palmas De acordo com a SSP, até junho, casos de lesão corporal em unidades de ensino, como a que ocorreu nesta terça em uma escola palmense, quadruplicaram e os de ameaças dobraram em relação a 2021 e serão discutidos na quinta-feira, no Ministério Público

A violência tem se agravado nas escolas públicas e particulares do estado do Tocantins. Em proporção, os casos quadruplicaram entre 1º de janeiro a 21 de junho deste ano, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). São 21 vítimas que procuraram as delegacias para informar que sofreram lesões corporais dentro de instituições de ensino do estado. D...