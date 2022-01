Vida Urbana Cresce número de desalojados e Estado registra 416 pessoas nessa situação pelas chuvas e enchentes São 15 municípios com moradores desalojados, sendo que somente em Esperantina são 180 pessoas

Em 15 dos 36 municípios monitorados devido às chuvas intensas e as enchentes em rios existem pessoas desalojadas, conforme o Boletim Enchentes da Defesa Civil Estadual. O número chegou aos 416 nesta quinta-feira, 6, o que representa um aumento de 43,2% no número de desalojados. São 180 pessoas que tiveram que deixar suas residências, que são moradores de Esperantina. As pessoa...