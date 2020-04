A Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas e a Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota (UTPBG) receberam neta terça-feira, 7, e quarta-feira, 8, um mutirão de limpeza especial com produtos utilizados para a assepsia de hospitais. A medida da Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), gestora do Sistema Prisional, tem o objetivo de prevenir o contágio por coronavírus dentro das unidades prisionais.

A medida considera os grandes danos que seriam causados no caso de um surto de coronavírus dentro das unidades. O reforço na limpeza também ocorre nos outros 37 estabelecimentos penais do Estado. Segundo a Seciju, os trabalhos são executados por meio do Núcleo de Operações, Prevenção e Controle a Covid-19.

“Estamos utilizando um produto que é tipicamente utilizado em ambientes hospitalares. A aplicação está sendo feita em toda a área comum e a na carceragem, por meio de uma bomba de aspersão. Faremos isso duas vezes durante a semana, para que possamos garantir que este e demais vírus não se proliferem no interior da Casa de Prisão”, disse o diretor da CPP de Palmas, Thiago Sabino.

Nas duas unidades, serão quatro dias de mobilização onde também serão trocados cerca de 700 colchões e 1.500 jogos de uniformes dos detentos.

Em Palmas os reeducandos têm auxiliado no mutirão. “Segundo a Lei de Execução Penal (LEP) é dever do preso manter o ambiente que ocupa limpo. Assim, após as aplicações do produto, eles fazem uma limpeza e constantemente participam de palestras e ações da equipe de saúde sobre higiene”, disse.